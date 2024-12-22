22 Aralık 2024 Pazar

Hücum Gücü


Ligin 16. haftası itibariyle Galatasaray'ın hücum hattı:

Mertens: 4 gol, 6 asist Yunus Akgün: 5 gol, 6 asist Batshuayi: 5 gol, 2 asist Barış Alper: 8 gol, 1 asist Osimhen: 9 gol, 3 asist Mauro Icardi: 4 gol, 1 asist
Ortayı Yapan zaman:
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