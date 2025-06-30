30 Haziran 2025 Pazartesi

Son Maça Çıktı Geliyor


 Sane'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran'a kadardı. Artık GS için yola çıkıyor.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 