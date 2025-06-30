30 Haziran 2025 Pazartesi

Skorer Kanat Forvetin Tillahı


-20 24/25 14 gol, 5 asist

- 2023/24 10 gol, 12 asist - 2022/23 14 gol, 9 asist - 2021/22 14 gol, 14 asist - 2020/21 10 gol, 10 asist - 2018/19 17 gol, 17 asist - 2017/18 14 gol, 19 asist
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 