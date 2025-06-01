1 Haziran 2025 Pazar

İki Kazanan


 Futbol tarihinde iki farklı kulüple ‘Üçleme’ yapabilen yalnızca iki teknik direktör var.

Pep Guardiola 🏆🏆🏆 Barcelona (08/09) 🏆🏆🏆 Man City (22/23) Luis Enrique 🏆🏆🏆 Barcelona (14/15) 🏆🏆🏆 PSG (24/25
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