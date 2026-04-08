8 Nisan 2026 Çarşamba

Kazanan Lucescu


 🇷🇴 Mircea Lucescu, futbol tarihinin tam BEŞ farklı 10 yıllık dilimde kupa kaldıran tek teknik direktörü.

🏆 1980'ler | 2 kupa 🏆 1990'lar | 5 kupa 🏆 2000'ler | 13 kupa 🏆 2010'lar | 14 kupa 🏆 2020'ler | 3 kupa
