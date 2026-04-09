35 Yıllık CSKA'lı

Igor Akinfeev (40), tam 35 yıldır CSKA Moskova'da! Akinfeev, takımıyla 800'ün üzerinde maça çıktı ve 23 kupa kazandı.
Kariyeri boyunca sadece tek bir kulüpte oynadı: CSKA Moskova. Akinfeev'in imza attığı birçok inanılmaz rekor var... Rusya birinci liginde en çok maça çıkma, Rus futbol tarihinde kalesini en çok gole kapatma ve Rusya Milli Takımı'nda en çok forma giyen kaleci olma rekorları bunların arasında yer alıyor.
