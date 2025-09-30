30 Eylül 2025 Salı

Milan'daki Brezilya Çetesi


 Pato: “Milan soyunma odasına girdiğimde 17 yaşındaydım. Ronaldo bana Playboy dergisini uzattı ve ‘Benim tayfada mısın yoksa Kaka’nın kilise ekibinde mi?’ dedi.

