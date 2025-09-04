4 Eylül 2025 Perşembe

Fransa'dan ayrılan En İyi 11


 L’Equipe gazetesi, bu yaz Ligue 1’den ayrılan en iyi oyunculardan oluşturduğu ideal 11’de, GS yeni transferi Wilfried Singo’ya da yer verdi.

