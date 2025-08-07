7 Ağustos 2025 Perşembe

İlginç Bilgi


 EURO 2004 katılan 368 oyuncudan 367 tanesi emekli olmuş. Devam eden sadece CR7

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 