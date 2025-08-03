3 Ağustos 2025 Pazar

Adrese Teslim Pas


 Sara muazzam bir duran top ustası. Korner ve serbest vuruşlarda çok büyük silah.

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