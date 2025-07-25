25 Temmuz 2025 Cuma

Her Sezon Birini Parlatma Fikri


2022 - 2023 Kerem Aktürkoğlu

2023 - 2024 Barış Alper Yılmaz

2024 - 2025 Yunus Akgün
2025 - 2026 Arda Ünyay
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