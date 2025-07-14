14 Temmuz 2025 Pazartesi

Her Kupada İmzaları Var


 Chelsea futbol tarihinde dünyadaki tüm büyük kupaları kazanan ilk kulüp.

🏆 Premier Lig 🏆 Şampiyonlar Ligi 🏆 Avrupa Ligi 🏆 UEFA Konferans Ligi 🏆 Avrupa Süper Kupa 🏆 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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