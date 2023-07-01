1 Temmuz 2023 Cumartesi

Mata & İcardi


 Juan Mata: "Kariyerimde eksik olan kupayı bana verdiğin için teşekkürler Mauro ama hala serbest vuruş bahislerimizden bana borcun var."

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