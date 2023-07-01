1 Temmuz 2023 Cumartesi

Mata & Erden Timur


  Juan Mata: "Erden Timur'a özel bir teşekkür. Galatasaray sevgin ve bu kulübü geliştirme çaban takdire şayan. Vizyonun kulübü ileri götürecek. Sen iyi bir adamsın ve bu benim için en önemli şey."

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