12 Mart 2025 Çarşamba

En Güzel Dünya Kupası


 İtalya 90 açılış maçı Arjantin Kamerun. Ne maçtı be ! Bu fotoğraf çeyrek final maçından İngiltere maçı öncesi.

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