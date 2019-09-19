19 Eylül 2019 Perşembe

Vehbi Koç'un Torunu Başka?


Ali Koç ile ilgili FB'de yöneticilik yaptığı günden beri fikrim değişmedi..Vehbi Koç'un torunu olmak dışında o makamı hak edecek bir özelliği yok. Aziz Yıldırım fanatizm konusunda bunun yanına yaklaşamaz.Terim Kompleksi paçasından akıyor.Yazık,takım kümede zor kaldı geçen yıl !

 Avrupa Kulüpleri 30 tane transfer yapıp bir arpa boyu ilerleyemeyen, cebinden 1 milyar TL harcayip hala hiçbir şey degistiremeyen, bunlara rağmen bir gün Cumhurbaşkanınin, ikinci gün Tff başkaninin ayağına gidip masa başı çalışan başkanı konuşuyor.
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