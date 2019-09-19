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Rambo Okan'ın Üniversite Okumuşu
Ağzında gümüş kaşıkla doğmuş yalı çocukları dede,baba parası ile kulüp başkanlığı yapıyor... Fatih Terim ile aynı cümlede adı geçecek kadar spor yöneticilik kariyeri yok ... Rambo Okan'ın üniversite okumuşu !
Zengin doğanların en büyük problemi gerçek hayatla bağı tam olarak kuramamalarıdır.. Hep doğru söylediklerini düşünürler.. İstediklerinin olmamasına anlam veremezler.. Hayatta başarının katmanları olduğunu ve deneyimin de sicilin de mücadele ile yazıldığını asla anlayamazlar!!
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