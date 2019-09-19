19 Eylül 2019 Perşembe

Başkası Adına Utanmak AK


FB maçı olduğu gün FFF(TFF) ziyareti, GS maçı olduğu gün Ali Koç'un Terim'e saldırması tesadüf değil günler bilinçli olarak seçiliyor elbette...Terim akşam çıkacağı CL maçını düşünüyor Yalı Çocuğuna cevabı başka gün verir acelesi yok.
Maç var, polemik arayanlarla muhatap olmaya gerek yok.. Mevlâna'nın da dediği gibi "Her lafa verilecek bir cevabımız var. Lakin bir lafa bakarız laf mı diye; bir de söyleyene bakarız adam mı diye?"
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