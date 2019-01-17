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Türk Medyasının Dibi
Ali Koç: ''Cocu'yu aradım ne güzel röportaj yapmışsın dedim. Cocu bana 'Ne röportajı? Ben kimseyle konuşmadım, adamın biri geldi benimle fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraf çektirip gitti' dedi. Böyle bir spor medyasıyla karşı karşıyayız.''
Ertem Şener: Can we take a photo with you?
Cocu: Yes, of course.
Ertem Şener: İşte Cocu’nun Derin Futbol’a yaptığı özel açıklamalar;
-Fenerbahçe’den ayrıldım bu yüzden üzgünüm ama hayat devam ediyor.
-Valbuena iyi futbolcu.
-Ali Koç gerçek bir lider.
-Fenerbahçe daha iyi olacak.
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