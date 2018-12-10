10 Aralık 2018 Pazartesi

Ali Koç Vizyonu


Serdar Ali Çelikler: "Futbolcuları otobüsle göndermek gibi bir şey olur mu ya? Bunun bir sonraki aşaması, Rüştü'nün tesislerde dövülmesi vardı. Gönder adamlarını dövdürsünler, bir de o olsun... O zaman sen niye geldin, Aziz Yıldırım niye gitti?"
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