skip to main |
skip to sidebar
Ali Koç'un 6 Aylık Acemiliği
Ali Koç finansal disiplin konusu dışında yaklaşık 6 aylık başkanlık döneminde felaket bir performans göstermiştir...6 ayda sportif başarısızlık için eleştirilmez koca bir yapıyı dönüştürüyor ama özellikle iletişim konusunda sınıfta kalmıştır.
Önceliğimiz yabancı teknik adam bulamazsak Aykut Kocaman ile devam edeceğiz'' deyip Kocaman'ı taca attı..Geçen sezonu 2.bitirmiş hoca için söylenmeyecek ,acemice açıklamaydı. Yeni bir yapı için Kocaman'la devam etmemek ne kadar doğruysa kaleci Volkan'la sözleşme hataydı
Cocu konusunda ''Facia olmazsa devam edeceğiz'' demek büyük hataydı.Hem hocayı mundar etti hem de takım üstündeki otoritesini sarstı..Herkes facia ne zaman olacak diye beklemeye geçti
Rize yenilgisi sonrası tribüne gidip hoca ve futbolcuları taraftarın önüne atmak o tecrübede bir yöneticinin yapmaması gereken acemilikteydi. Sen başkansın Rize'de üç yenmiş maç sonu sıcağı sıcağına tribünün gazını almak senin işin değil.
Fenerbahçe gibi bir kulüp başkanının ağırlığı olur yeni yetme,genç futbol şube yöneticisi gibi davranmak 6 aydır büyük bir iletişim ve strateji hatası oldu Ali Koç için.
Volkan Demirel'in kadro dışı kalması konusunda ''Bana ve yöneticilere saygısızlık yaptı özür dilerse durumuna bakarız'' diye açık kapı bıraktı. Volkan çıktı ''Özür dilenecek bir şey yapmadım ama gerekirse dilerim diye üst perdeden konuştu , başkan cevap bile veremedi...
Başkanlık seçim ve devam sürecinde iletişim konusuna çok önem verileceğini söyledi,dün gece Cocu'yu kovarken adamın maç sonu basın toplantısı yapmasına bile izin vermediler.Resmi Siteden'' görevden alınmıştır'' diye bu seviyeye yakışmayan üslup kullanıldı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder